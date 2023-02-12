Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 155 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli (AA)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, itfaiye ekipleri kentte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki Sümerler Apartmanı'nda yaşam belirtisi alan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu'nu, depremin 155. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan Fakıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kurtarma çalışmasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman da takip etti.