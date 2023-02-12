Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

Hatay (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşların bir kısmı, Samandağ ilçesinde AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda çok sayıda binanın yıkıldığı ilçenin sahil kesimindeki Çevlik Sosyal Tesisleri'ne 115 çadır kuruldu.

AFAD koordinasyonunda, Mehmetçik ve gönüllülerin el birliğiyle kurulan çadırlara, depremden etkilenen vatandaşlar yerleştiriliyor.

Yurt genelinden gönderilen yardım malzemeleri de çadır kentlerde konaklayan vatandaşlara ulaştırılıyor. Çocuklar ise oyun parklarında oynayarak depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Ekipler, daha fazla kişiye ulaşmak için Samandağ Stadyumu'na da 225 çadır yerleştirdi. Çadırlar, hazırlıkların tamamlanmasıyla depremzedelerin konaklamasına açılacak.

Çadır kentler, dronla görüntülendi.