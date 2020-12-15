Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
465.322
DOLAR
7.8655
STERLİN
10.4924
EURO
9.5438
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim oldu
Son Dakika
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim...
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Son Dakika
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'
Son Dakika
'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
İş fırsatları için hemen tıkla!

'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 204 bin 289 testte, 29 bin 617 vaka ile 5 bin 64 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 229 kişi ile toplam can kaybı 16 bin 646'ya yükseldi.

15 Aralık 2020 Salı 08:58
1 Okunma
'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 204 bin 289 testten 29 bin 617 vaka, 5 bin 64 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 164 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, toplam vefat sayısı 16 bin 646, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 980, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 631 bin 944 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaBakanSağlıkKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim oldu
"3 ay süreyle bin lira destek ödemesi, 750 lira kira desteği yapacağız"
"3 ay süreyle bin lira destek ödemesi, 750 lira kira desteği yapacağız"
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi
Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi
Selçuk, eğitim bütçesini açıkladı
Selçuk, eğitim bütçesini açıkladı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza
Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler
Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma