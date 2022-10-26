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Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet

26 Ekim 2022 Çarşamba 12:11
Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA'da, 4 yıl önce kayalıklardan düşen 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası, mahkeme tarafından bozulan Hakan Aysal (41), yine hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun gelmesiyle Aysal, yeniden 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırıldı.

Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'ne, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp tutuklandı.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRME'

Hakan Aysal'ın yargılanmasına 15 Şubat'ta Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasıyla devam edildi. Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürüp saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı da vurgulandı. Savcı, sanığın 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirtip, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RAPOR OKUNDU

Hakan Aysal, dün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan gelen Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor okundu. Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hamile Eşini Uçurumdan Atan SanıkAkıl Sağlığı Raporu
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