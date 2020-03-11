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Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı
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Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu'nun çıkış amacını ve faaliyetlerini anlattı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:26
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Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı

Haluk Levent, “AHBAP, benim çocukluk hayalimdi ve bu hayali yaşamak istedim. Ama bu cesaret isteyen, cesur bir adımdı. En başta kendi varlığımdan, yani kendi kazancımdan, kendi zamanımdan, çocuğumun zamanından, ailemin zamanından, dostlarla birlikte olmanın zamanından alıp insanlığa vermeye çalıştım ve çalışıyorum” dedi.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen kişisel ve mesleki gelişim etkinliği olan Zirve, bu yıl da, 'cesaret' temasıyla başta mühendislik fakültesi öğrencileri olmak üzere geniş bir öğrenci kitlesine hitap etti. İki gün süren etkinlikte, çeşitli sektörlerden konuşmacılar, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan sanatçı Haluk Levent, "Müzikteki doygunluğum ve konserlerde bana eşlik eden izleyicilerin yoğunluğu, bir zaman sonra beni 'Hayattan geriye ne kaldı' sorusuna getirdi. Hangimiz çocukken, dünyadaki tüm çocukları kurtarmaya çalışmadık? Ben de onlardan biriydim. AHBAP, benim çocukluk hayalimdi ve bu hayali yaşamak istedim. Ama bu cesaret isteyen, cesur bir adımdı. En başta kendi varlığımdan, yani kendi kazancımdan, kendi zamanımdan, çocuğumun zamanından, ailemin zamanından, dostlarla birlikte olmanın zamanından alıp insanlığa vermeye çalıştım ve çalışıyorum. Bu, bence çağımızın en büyük cesaretlerinden biri" dedi.

'450 MİLYON LİRALIK YARDIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

AHBAP'ın dört yıl önce yola çıktığını, ancak 15 yıldır kişisel destekleriyle insanların hayatlarına dokunduğunu hatırlatan Haluk Levent, "AHBAP'la 4'üncü yıla geldiğimiz noktada son üç yılın raporlarını çıkarttık. 4 bin 550'e yakın ailenin hayatına dokunduk. Ortalama bir ailenin 6 kişi olduğunu varsayarsak 25 bin kişinin hayatını değiştirdik. Bu insanlardan kimisi ölümcül bir hasta ya da sokakta kalmış kişilerdi. Bin 100'e yakın sokak hayvanını tedavi ettirdik ki; biz onlara sokak ahbaplarımız diyoruz. İnsanlarımıza 194 medikal araç aldık. Orman yangınları sonrası binlerce fidanın dikilmesine vesile olduk. Bugüne kadar 450 milyon liralık bir yardım gerçekleştirdik. Ama bu yardımın 1 lirası dahi üzerimizden geçmedi. AHBAP Platformu'nda paraya dokunmak yasaktır. Yani biz ihtiyacı olan kişileri bulup raporlarla birlikte bağışta bulunacak kişiye bu bilgileri sunuyoruz. Bağışçı da maddi yardımı direkt ihtiyaç sahibine veriyor" diye konuştu.

'OTİZM OKULU AÇABİLMEK BİR BAŞKA HAYALİM'

AHBAP olarak kadına şiddet konusunda da adımlar attıklarını, bir otizm okulu açmak istediğini de belirten Haluk Levent, "Şiddet mağduru kadınlarımızın da yanındayız. Boşanan, ancak eski eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınlarımıza ev tutmak, avukat bulmak gibi desteklerimiz oluyor. Türkiye'de sağlık ve eğitim alanında yapmak istediğim en önemli isteğim de otizmli çocuklarımıza bir okul kurabilmek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAHBAP
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