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Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi

27 Ekim 2022 Perşembe 12:39
Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi

İSTANBUL - Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. 

97 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için kurucuları arasında olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'ndeki (TSYD) törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç, çok sayıda medya mensubu ve sevenleri katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, "Bu hafta sonu oynanacak bütün futbol müsabakalarında maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Halit ağabey Türkiye'de futbolu sevdiren adamdı. Bir neslin son temsilcisiydi" dedi.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, "Babam işini düzgün yapmaya çalışan bir insandı. Kaç senelik spikerken bile maçtan bir gün önce tuvalette takım isimlerini sayarak çalışan bir insandı. Yaptığı işlerde ve kendi mesleğinde bir yerlere yükselmişti. Bunu kimseye yüz sürerek yapmamıştı. Hep kendi çabalarıyla yaptı" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: HER YÖNÜYLE ÖRNEK BİR İNSANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeleriyle televizyonu aratmayacak şekilde radyoda kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir insandı. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle her alanda, her yönüyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle minnetle anıyorum. İnanıyorum ki O'nun bu izini yarınlara aktaracak genç medya insanları yolundan gidecektir. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Halit Kıvanç'ın cenazesi öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Halit KıvançTSYDTören
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