Halfeti'de gözaltı sayısı 47 oldu

ŞANLIURFA - Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan operasyonda gözaltı sayısı, 47'ye ulaştı. Gözaltına alınan ve sorgusuna devam edilen şüphelilerin, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınmasında adli sürecin usul ve yasalara uygun yürütüldüğü belirtildi.



Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 komiser yardımcısının şehit olduğu ve 2 polis memurunun da yaralandığı hatırlatılan açıklamada, soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 47 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınmaları ile birlikte yürütülen adli süreç usul ve yasalara uygun şekilde yürütülmektedir. Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şüphelilerin işkence gördüklerine ilişkin iddiaların yer aldığı haber ve paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca usulü dairesinde titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir. İhtiyaç duyulması halinde inceleme ve soruşturma süreçlerinden ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."



