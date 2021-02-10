Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1547
ALTIN
417.473
DOLAR
7.0475
STERLİN
9.7618
EURO
8.5445
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelle 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:58
11 Okunma
Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personelin (129 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2021 10:08
Anahtar Kelimeler:
Eren9 KazanHan YaylasıTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruyucu ekipman kullanılmadan yapılan tarımsal ilaçlamada zehirlenme riski
Koruyucu ekipman kullanılmadan yapılan tarımsal ilaçlamada zehirlenme riski
"2023'TE AY'A GİDİYORUZ"
"2023'TE AY'A GİDİYORUZ"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigara bırakma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigara bırakma çağrısı
Özel eğitimli köpekler Kütahya'nın en çalışkanları oldu
Özel eğitimli köpekler Kütahya'nın en çalışkanları oldu
'Taşan Ergene Nehri, ürünlere zarar verecek, hasat kontrol edilmeli'
'Taşan Ergene Nehri, ürünlere zarar verecek, hasat kontrol edilmeli'
Göçmenlere, 'Meriç'te İnsanlık Ölmesin' projesi
Göçmenlere, 'Meriç'te İnsanlık Ölmesin' projesi
Salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu
Salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma