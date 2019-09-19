Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100387
ALTIN
275.259
DOLAR
5.6976
STERLİN
7.1113
EURO
6.2988
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö. 2 binden itibaren Türkler var
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö....
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter 8 21 Eylül de Ortaköy Feriye de
Son Dakika
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik...
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Hakkari'de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Hakkari'de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğu belirtildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:31
9 Okunma
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

HAKKARİ - Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 2014 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilen bir teröristin ikna edilerek teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTeröristTeslim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Pakistanlı, Yunanistan sınırında av tüfeğiyle vuruldu
5 Pakistanlı, Yunanistan sınırında av tüfeğiyle vuruldu
Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı
Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı
Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı
Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı
Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim
Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Diyarbakır'da dev operasyon
Diyarbakır'da dev operasyon
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek
Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek
Çankırılılar sokakta sabahladı
Çankırılılar sokakta sabahladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans