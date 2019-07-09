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"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tamamlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler bulunuyor.

"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tamamlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler bulunuyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:46
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"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tamamlandı

İSTANBUL - Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde ziyarete açılması bekleniyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar sergilenecek. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bulunuyor. Müzenin 15 Temmuz yıldönümü törenleri sırasında açılması planlanıyor.

DHA

Son Güncelleme: 09.07.2019 05:38
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Yakası15 Temmuz Şehitler KöprüsüHafıza 15 Temmuz Müzesi
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