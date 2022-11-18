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Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi

18 Kasım 2022 Cuma 13:45
Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda cipin şase kısımlarına gizlenmiş 395 elektronik nargile ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu kişinin kullandığı cip, x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, kontrol edilmek üzere arama hangarına gönderildi. Yapılan kontrolde, cipin ön ve arka tekerlekleri söküldü ve aracın şase kısımlarında oluşturulan boşluklara gizlenmiş 395 yabancı menşeli elektronik nargile ele geçirildi. Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Habur Sınır KapısıElektronik NargileKAÇAKÇILIK
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