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Günlük cirosu 400 bin lira

Yasa dışı bahis çetesinin günlük cirosu 400 bin lira

Günlük cirosu 400 bin lira

Yasa dışı bahis çetesinin günlük cirosu 400 bin lira

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
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Günlük cirosu 400 bin lira

ADANA (DHA) 

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı. Çetenin günlük cirosunun 400 bin lira olduğu belirlenirken, hesaplarını kullandıran kişilere aylık 5 bin lira ödemeye yapıldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 107 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yapılan incelemede bahis çetesinin, kullandığı bin 500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule  el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin liderliğini yapan şahsınn (44), KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden şahsın hesaplarını kullandığı kişilerede aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğunu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahis çetesiYasa Dışı Bahis
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