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Güneşi görmeyen fındık, makineyle kurutuluyor

10 Eylül 2021 Cuma 13:11
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Güneşi görmeyen fındık, makineyle kurutuluyor

TRABZON - Karadeniz Bölgesi’nde üreticilerin fındık mesaisi, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cep, kaldırım ve harmanlarda kurutma işlemiyle sürüyor. Trabzon’da yağışlar nedeniyle fındığını kurutmakta güçlük çeken üreticiler de fındık kurutma makinelerine yönelip, mahsullerini kurutmaya çalışıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde fındığını toplayan üreticiler, mahsullerini kurutma işlemi için düz zemin arayışına giriyor. Bu işlem için harmanların yanı sıra kaldırımları kullanan üreticilerin bir kısmı da olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Son dönemde yağışların sürmesi nedeniyle fındığını kurutmakta güçlük çeken üreticiler, fındık kurutma makinelerine yönelip, mahsullerini burada kurutmaya çalışıyor. Rekolte kaybından endişe eden üreticiler, fındık ihracatında önemli sorunlara neden olan aflatoksine karşı da makineli kurutma işlemini tercih ediyor. Bu işlem, fındığın nem oranına göre 2 günü bulabiliyor.

‘TALEBE YETİŞMEK ZOR’

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Fındık Tüccarı İsmail Hakkı Atasoy, yağmurlu hava nedeniyle kurutma makinelerine ilginin fazla olduğunu belirterek, “Fındık kurutma makineleri 2014 yılında faaliyet göstermeye başladı ama o dönemde çok fazla talep yoktu. Bu sezon fındık kötü giden hava şartları nedeni ile kurutulamadı. Gurbetçiler de fındıkları ile fazla ilgilenemedi, o yüzden fındık kurutma makinelerine herkes yöneldi. Bu talebe yetişmek zor oluyor. Fındığın makinede kuruma işlemi tamamen nem oranına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Fındığın satışa çıkabilmesi için yüzde 6- 6,5 nem oranına indirilmesi gerekiyor. Hasat yapılan fındık harmana serildikten sonra 3 gün zuluflu şekilde harmanda bekletilmeli. Daha sonra patos işlemi yapılmalı. Patos işlemi ile tane olduktan sonra buraya getirilir ve nem değerlerinin ölçümü yapılır. Nem değerine göre kurutma işleminin ne kadar süreceği hesaplanır. Nem değeri yüzde 15’in altındaysa 8 saatte kurutma işlemi yapılır ama bu yıl 30 ve üzeri nem oranında fındık geliyor. Onların da 2 gün kadar kurutma işlemi sürüyor. Bölgemizde çok fazla güneş olmadığı için üretici fındığını kurutamadı. Bu nedenle makineli kurutma işlemi maalesef günler alabiliyor” dedi. 

‘FINDIĞIMIZI KURUTAMIYORUZ’

Günlerdir ürünü kurutamadığını ve başında nöbet tuttuğunu belirten üretici Ali Rıza Murat da “Köylerimizde düz arazi pek fazla bulunmuyor. Harman sıkıntısı var. Köylerimizde sahile nazaran yağmur biraz daha fazla, kurutamıyoruz orada fındığımızı. Yağmur yağdığı için fındığı toplamak çok zaman aldı. Çalışmadığımız, tarlaya girmediğimiz günler oldu. Topladığım fındığı buraya serdim. 4 gündür burada aracımda kalıyorum. Şimdi fındığı patosa vurduracağım. Tane haline gelen fındığımı da kurutmak için güneşin gelmesini bekleyeceğim. Güneş olmazsa sıkıntı. Burada yağmur yüzünden çürüyen fındıklarım var” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneşi Görmeyen FındıkMakineKurutma
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