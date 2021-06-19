Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek
Gümüldür'de mesire alanı kiraya...
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
Milli Piyango İdaresine ait...
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek

Habere ulaşmak için tıklayınız...

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:14
11 Okunma
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek

Menderes Gümüldür'de C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Menderes Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 231 - 232 No.’lu bölme içerisinde kalan Ziyarettepe C Tipi Mesire Yeri işletme hakkını 10 yıl süreyle kiraya veriyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
GümüldürMenderesMesire Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar
Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar
Mardin'de 5 bin OSB çalışanı aşılanacak
Mardin'de 5 bin OSB çalışanı aşılanacak
Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
Bakan Kurum: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var
Bakan Kurum: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Türkiye’ye gelen Rus heyeti çalışmalarına başladı
Türkiye’ye gelen Rus heyeti çalışmalarına başladı
Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli 1050 lira
Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli 1050 lira
Bakan Gül: Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de ana konusudur
Bakan Gül: Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de ana konusudur

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma