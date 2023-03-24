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Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen hafta sonu Kapıkule ve Esendere gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucuya el koydu.

24 Mart 2023 Cuma 11:53
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Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermedi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, pasaport ve tescil işlemlerinin ardından fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde, şoför yatağının üzerindeki dolabın içinde şeffaf renkli poşetlerde haplar olduğu görüldü. Yapılan detaylı aramada, şoför yatağı ve döşemelerin içi ile şoför ve yolcu koltuklarının sırt kısımlarına gizlenmiş 61 kilo 262 gram ağırlığında 249 bin 48 ecstasy hap ele geçirildi.

Ekiplerce, Esendere Gümrük Kapısı'nda iki operasyon birden gerçekleştirdi. İlk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır, ekiplerin analizi sonucu incelenmek üzere x-ray taramasından geçirildi. Araç kabininde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama hangarına sevk edilen araç, burada detaylı kontrole tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeklerin de devreye girdiği aramada, sürücü kabininde bulunan şoför yatağının içine gizlenmiş 21 kilo 124 gram afyon sakızı olduğu belirlenen uyuşturucu madde bulundu.

Diğer operasyonda da aynı firmaya ait tır, ekiplerin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk bulundu. Kontrollerde, araç aküsünün bulunduğu bölgeye gizlenmiş 54 kilo 632 gram afyon sakızı tespit edildi. Böylece, toplam 75 kilo 756 gram afyon sakızı ele geçirilmiş oldu.

Son operasyon ise İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, yaptığı analizler sonucu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinden İstanbul'a geleceği belirlenen bir yolcuyu "riskli" değerlendirerek takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanıp tekrar yurt dışına gideceği tespit edilen şahsın valizinde yapılan aramada 36 kilo 160 gram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ecstasy, afyon sakızı ve khat olmak üzere toplam 173,2 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylara ilişkin Edirne, Yüksekova ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıGümrük Muhafaza EkipleriOperasyonUyuşturucu
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