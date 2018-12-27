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GSS prim borçlarının gecikme cezaları silinecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini bildirdi.

GSS prim borçlarının gecikme cezaları silinecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini bildirdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:50
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GSS prim borçlarının gecikme cezaları silinecek

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, "Sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 yılında hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştır." ifadelerine yer verdi. 

Bugün Türkiye'nin yüzde 99,1'inin Genel Sağlık Sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalandığına değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
GSS Prim BorçlarıGecikme Cezaları
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