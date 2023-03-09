Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.478,11
ALTIN
1.108,01
DOLAR
18,96
STERLİN
22,55
EURO
20,03
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından personel alacak
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

09 Mart 2023 Perşembe 13:49
GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek
Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurtlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluGSB Yurtları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Güneydoğu'nun "Boğaz Köprüsü" depremlerde zarar görmedi
Güneydoğu'nun "Boğaz Köprüsü" depremlerde zarar görmedi
Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı
Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı
Uzmanlar, binaların depreme karşı dayanıklılığında zemin seçimine dikkati çekiyor
Uzmanlar, binaların depreme karşı dayanıklılığında zemin seçimine dikkati çekiyor
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın en büyüğü" olduğunu söyledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın en büyüğü" olduğunu söyledi
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi