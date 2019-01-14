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Gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyede

Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün gece gözaltına alındı. Havalimanı emniyet şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tunç, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyede

Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün gece gözaltına alındı. Havalimanı emniyet şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tunç, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
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Gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyede

İSTANBUL - Edinilen bilgiye göre, dün gece uçakla Almanya'dan gelen Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Tunç, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA AÇILAN SORUŞTURMANIN KONUSUNUN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ

Adliyeye getirilen Tunç, Dün Almanya'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11'de 'Aranıyorsun' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız dedi.  Şarkıcı Tunç, 'twitter' hesabından Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor paylaşımında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Ferhat TunçAdliye
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