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Görgü tanıkları kazayı anlattı

Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı; 'Bu benim yaşadığım ikinci olay'

21 Ağustos 2022 Pazar 17:05
Görgü tanıkları kazayı anlattı

Mardin (DHA)

Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazada, görgü tanıkları olay anını anlattı. 6 yıl önce dükkanına yine bir TIR'ın girdiğini belirten Şeyhmus Kızılay, "Bu benim yaşadığım ikinci olay. Bundan 5- 6 sene önce de freni patlayan bir TIR, iş yerime çarptı" dedi. Kazada 3 kuzenini kaybeden Özgül Dağ ise "Benim dükkanım buradaydı. Karşıya yetiştiğim zaman TIR, buradan geçti. Burada kırmızı araba vardı. Kırmızı arabayı pert etti" diye konuştu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

Mardindeki kazayı görgü tanıkları anlattı; Bu benim yaşadığım ikinci olay

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etti. Önceki kazadan 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, olay yerindeki kalabalığın arasında daldı.

11 ARAÇ İLE 3 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi.

Mardindeki kazayı görgü tanıkları anlattı; Bu benim yaşadığım ikinci olay

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından başlayan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Kazada 11 araç ile 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldi. 

Mardindeki kazayı görgü tanıkları anlattı; Bu benim yaşadığım ikinci olay

AYNI KIRAATHANEYE İKİNCİ KEZ TIR GİRMİŞ

İkinci TIR'ın çarparak durduğu kıraathanenin sahibi Şeyhmus Kızılay, 6 yıl önce de  freni patlayan bir TIR'ın yine dükkanına girdiğini belirterek "Bu benim yaşadığım ikinci olay. Bundan 5- 6 sene önce de freni patlayan bir TIR, iş yerime çarptı. Büyük bir zarar gördü. İkincisini yaptım yine aynı kaza oldu. Buna bir çözüm bulun. Dün katliam gibi bir olay oldu. Buna bir çözüm bulmak lazım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mardin KazaGörgü Tanıkları
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