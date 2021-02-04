Görele-Çavuşlu OSB için ilk adım atıldı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi Taş Ocağı mevkiindeki 900 hektarlık alanın Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi için ilk adım atıldı.

Görele, Çavuşlu, Ören, Eynesil ve Çanakçı Belediyeleri’nin hazırladığı talep dosyalarını, Giresun Valisi Enver Ünlü'ye, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener takdim etti. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın da iştirak ettiği toplantıda, Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren de hazır bulundu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çavuşlu Beldesi Taş Ocağı mevkinde bulunan 900 hektarlık alanın Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi için ilk adımı hayırlısıyla attık. Görele, Eynesil, Çanakçı, Çavuşlu ve Ören Belediyelerimizin hazırladığı talep dosyamızı Giresun Valisi Enver Ünlü'ye teslim ettik. Son kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız verecektir. Bölgemiz için büyük önem taşıyan bu talebimiz inşallah karşılığını bulur” dedi.