Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi

Ankara

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren 1000'den fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personeline destek sağlayan Kızılaya şefler de güç kattı.

Turizm Akademisyenleri Derneği, Aşçılar Federasyonu ve üniversitelerin gastronomi bölümünden öğrencilerin oluşturduğu 100'e yakın şef, afet bölgelerindeki Kızılay aşevlerinde yemek yapıyor.

MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, gastronomi ödüllü şef Ömür Akkor, Mert Saraç ve Rafet İnce'nin de aralarında bulunduğu şefler, afetin başından bugüne 30 milyon kaptan fazla yemeği afetzedelere ulaştırdı.

31 milyon kişilik sıcak yemek

Kızılay koordinesinde afet bölgesinde 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 22 sahra mutfak görev yapıyor.

Bu kapsamda faaliyet gösteren Afet Beslenme Grubu, şimdiye kadar yaklaşık 7,5 milyon kişilik çorba, 31 milyon 256 bin kişilik sıcak yemek ve 36 milyon 92 bin ekmek dağıttı.

Kızılay ayrıca, 14 milyon 477 binden fazla ikramlık malzeme, 17 milyon 173 bin su ve 2 milyon 85 binden fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.