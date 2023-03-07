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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi

Adıyaman'daki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çökme ve yarıklar oluştu.

07 Mart 2023 Salı 14:15
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi

ADIYAMAN - Gölbaşı, Azaplı ve İnekli göllerini bünyesinde barından yaklaşık 2 bin hektarlık arazi üzerindeki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremler sonrası tahribat gördü.

Tabiat parkındaki hasar, AA ekibince dron ile havadan görüntülendi.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve vatandaşların rağbet gösterdiği mesire alanlarının bulunduğu parktaki yollarda, arazilerde çatlak ve derin yarıklar dikkati çekti. Göl kenarındaki iskele, duvar, aydınlatma direkleri ve oturma gruplarında oluşan hasar da görüntülere yansıdı.

"Yerde yaklaşık 1 metre çökme var"

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, depremler öncesi halkın hafta sonları vakit geçirmek için tercih ettiği parkın çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gölbaşı Gölü'nde yaklaşık 7 ay önce Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın düzenlendiğini anlatan Yıldırım, bu ay için de bir organizasyon planlandığını ancak depremlerin buna mani olduğunu söyledi.

Çevre halkının daha çok hafta sonları toplanıp vakit geçirdiği tabiat parkının da tahribattan payını aldığını aktaran Yıldırım, depremler sonrası Gölbaşı Gölü'nde su seviyesinin yükseldiği iddialarının ortaya atıldığına dikkati çekti.

Yıldırım, "Jeoloji mühendisleri geldi, bölgede inceleme yaptı. Böyle bir durum olmadığı tespit edildi. Yerde yaklaşık 1 metre çökme var. Göl kenar duvarları gölün içine yıkılınca böyle bir yanlış anlaşılma oluşmuş." dedi.

Parkta inceleme yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan da yüzey kırıklarının özellikler yollar ve bölgeden geçen demiryoluna etkilerinin dikkati çekici olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 07.03.2023 14:39
Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı Gölleri Tabiat ParkıDepremHasar
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