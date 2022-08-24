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Gökova Körfezi'ndeki satılık adanın fiyatı arttı

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:39
Gökova Körfezi'ndeki satılık adanın fiyatı arttı

MUĞLA - Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenerek 360 milyon liradan 444 milyon liraya yükseltildi.

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı. Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. İş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı. Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2015'te 78 milyon liradan internette satışa çıkardı. Karaca Adası'nın geçen nisan ayında güncel satış fiyatı 360 milyon liraya, bu ay ise 444miyon liraya yükseltildi.

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketinin yönetici ortağı Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. ABD'de yaşayan adanın sahibi dolar üzerinden adayı satmak istediği için fiyatı sürekli döviz kuruna bağlı olarak değişiyor. İlanda Türk lirası olarak yayımladığımız için fiyat arttı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gökova KörfeziSatılık Ada
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