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Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 09:51
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Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Başta Bodrum olmak üzere, çevre ilçeler ile Muğla kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Gökova Körfezi'nde Bodrum'un 0,35 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.27'de meydana geldi. Yerin 7,08 kilometre derinliğinde olan deprem, Bodrum'un yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle Bodrum'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumGökovaKörfezDeprem
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