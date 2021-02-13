Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay MKÜ sözleşmeli personel...
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya'da icradan satılık tarla
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
4 Okunma
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

ÇANAKKALE (DHA) 

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" denildi.

GÜNEY MARMARA HATTI'NDAKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Güney Marmara Hattı'ndaki, Erdek, Balıklı, Ekinlik, Marmara ve Avşa Adası'na yarın yapılması planlanan feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaBozcaada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Valiliği'nden uyarı
İzmir Valiliği'nden uyarı
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti
Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyona başlatıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyona başlatıldı
3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi
3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Epey sert bir kış geliyor!
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Epey sert bir kış geliyor!
İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!
İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma