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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

09 Aralık 2022 Cuma 16:01
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında cumartesi ve pazar günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal etti. Buna göre, yarın Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, pazar günü ise tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 09.12.2022 16:02
Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Ve BozcaadaFeribot Seferleri
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