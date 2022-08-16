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Göç İdaresi Başkanlığı: 69 bin 692 göçmen, sınır dışı edildi

16 Ağustos 2022 Salı 14:01
Göç İdaresi Başkanlığı: 69 bin 692 göçmen, sınır dışı edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu yıl içinde sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının, 69 bin 692 olduğunu açıkladı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısında da 517 bin 289'a ulaşıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak göçle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak, kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 192 bin 449 olarak gerçekleşmiştir. Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yılbaşından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı, 146 bin 252 olarak kayıtlara geçmiştir" denildi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 142'LİK ARTIŞ

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapanların sınır dışı işlemlerinin de Avrupa ortalamasının çok üzerinde başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: 

"Bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen, sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 142 artış olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi göre sınır dışı sayısı; Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 133, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 96 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 196 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395 bin 201'e ulaşmıştır. Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 54 yabancı idari gözetim altında olupi sınır dışı işlemleri devam etmektedir."

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının da 517 bin 289'a ulaştığı kaydedildi. 2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısının ise 709 bin 936 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göç İdaresi BaşkanlığıGöçmenSınır Dışı
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