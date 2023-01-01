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Giresun’da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi konuştu:

50 milyon herkes için güzel para

01 Ocak 2023 Pazar 18:26
Giresun’da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi konuştu:

GİRESUN (DHA)

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan ve 50 milyon TL'lik ikramiye kazandıran Giresun’daki şans oyunları bayisi Mustafa Ertük, “İş yerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin” dedi.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

Büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı. Giresunlu talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi ise belli oldu. Biletin, Giresun'da Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hürriyet Büfe'den alındığı öğrenildi. 

Çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Mustafa Ertürk, 50 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi. Büyük ikramiye biletini kendilerinin satmalarından dolayı mutlu olduğunu belirten Ertürk, “Bize de iyi bir sürpriz oldu. 2011 ve 2012 yılında da iki defa peş peşe sayısal lotodan da büyük ikramiyeyi vermiştik. Bu üçüncüsü oldu. Bu da Milli Piyango’dan büyük ikramiye oldu. Bize kısmetmiş. İş yerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin” dedi.

‘50 MİLYON AZ PARA DEĞİL’

Ertürk, büyük ikramiye çıkan kişinin yardım etmesi tavsiyesinde de bulunarak, “Bir sürü yardıma muhtaç insanlar var. SMA hastası çocuklarımız var. Onlara yardım edebilir. Bir de kendi hayatını kurtarsın. Çünkü kendi çocuklarına iyi bir gelecek temin etsin. Boşa çarçur etmesin. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYılbaşı özel çekilişiGiresunBüyük Ikramiye
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