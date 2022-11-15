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'Gezegen için' fidan diktiler

15 Kasım 2022 Salı 15:35
'Gezegen için' fidan diktiler

ANTALYA - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 'AB İklim Diplomasisi Haftası 2022' etkinliklerinde, 'Gezegenimiz için' kampanyası kapsamında Karaalioğlu Parkı'nda fidan dikildi.

AB Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 'AB İklim Diplomasisi Haftası 2022' kapsamında etkinlikler düzenlendi. Organizasyon, 'İklim Değişikliği ve Antalya'nın Dayanıklılığını Artıracak Riskler ve Fırsatlar' adlı panelle başladı. İkinci oturumda gerçekleştirilen 'Gezegenimiz için' başlıklı panel sonrasında konuklar, Karaalioğlu Parkı'nda fidan dikimi yaptı.

Törene katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, "Kasım ayındayız, güneş pırıl pırıl. Bu bize başka bir şey de söylüyor. Son yıllarda küresel ısınma sonuçları hepimizi çok etkiledi. Geçen sene orman yangınları oldu. Bizim harekete geçmemiz, bu trendi tersine döndürmek için çalışmamız lazım. AB'nin ağaçlandırma çalışmaları Türkiye ve Antalya'nın çalışmalarıyla benzer. Ağaçlar bizim için oksijen üretiyor. Sadece yeni ağaçlar değil eski ağaçları korumak da bizim için çok önemli" diye konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise belediye olarak 3,5 yılda 15 çevre ödülü aldıklarını dile getirdi. Özdemir, etkinlikte 30 fidanın dikildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Landrut, alandaki izci çocuklarla sohbet etti.

Landrut ile Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve çevre yüksek mühendisi Lokman Atasoy ile beraberindekiler, fidan dikip, can suyu verdi. Landrut, eşiyle de fidan dikti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fidan DikimiAntalya
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