Geyve’de tarla satılacak

Sakarya Geyve’de tarla ve 2 katlı bina satılacak

Sakarya İl, Geyve İlçesinde 2.745 m2 yüzölçümlü bağ nitelikli taşınmaz, 232 m² inşaat alanına sahip 2 katlı betonarme yapı ile birlikte T.C. Geyve Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 269.547 TL. kıymeti ile başlayacak satış, 25 Ağustos 2021 günü saat 10.30-10.35 arasında Geyve Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Giriş Kat Konferans Salonu Camikebir Mah. Uzun Çarşı Sok. No:34 Geyve Sakarya adresinde yapılacak.

İlan ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.