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Gemilerini terk edemeyen denizcilere gıda yardımı yapıldı

Türkiye Denizciler Sendikası, geminin sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 7 Ocak'tan bu yana İzmit Körfezi Eskihisar açıklarında demirli olan gemide mahsur kalan denizcilere gıda yardımında bulundu.

Gemilerini terk edemeyen denizcilere gıda yardımı yapıldı

Türkiye Denizciler Sendikası, geminin sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 7 Ocak'tan bu yana İzmit Körfezi Eskihisar açıklarında demirli olan gemide mahsur kalan denizcilere gıda yardımında bulundu.

16 Nisan 2019 Salı 12:33
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Gemilerini terk edemeyen denizcilere gıda yardımı yapıldı

KOCAELİ - Panama bayraklı ‘Urgence’ isimli kargo gemisi, sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Ocak gününden bu yana demirli bulunduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eskihisar açıklarından ayrılamıyor. 1981 yapımı gemide bulunan 6 kişilik mürettebat da dava nedeniyle karaya çıkamıyor. 

Yemek stokları biten gemi personeline Türkiye Denizciler Sendikası, gıda yardımında bulundu. Sendika yetkilileri, gıda ürünlerini tekne ile gemiye götürerek, Türk, Ukrayna ve Azerbeycan uyruklu denizcilere teslim etti. 

Türkiye Denizciler Sendikası Deniz Nakliyat Şubesi Başkanı Fatih Özpınar ve Şube İdari Sekreteri Mehmet Salih Hazar konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Türkiye Denizciler Sendikası olarak sendikamız üyesi olsa da olmasa da tüm gemicilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugün yaptığımız yardım bunun bir göstergesidir. Zaten zor şartlarda çalışmakta olan gemicilerimizin, sermaye sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda daha da zor durumda kaldıklarını bir kez daha görmüş olduk. Ailelerine daha iyi bir hayat yaşatmak için evlerinden kilometrelerce uzakta ekmek parasını çıkarmaya çalışan bu insanların aylarca gemide mahsur kalmaları ve ücretlerini alamamaları, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaları gemi işletmecilerinin ve armatörün ayıbıdır. Elimizden gelen desteği kendilerine sağlayacağımızı belirttik. Kısa süre içerisinde ITF ile de iletişime geçerek, sorunların en kısa zamanda çözüme ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Denizciler Sendikasıİzmit KörfeziEskihisarGemide Mahsun Kalan Denizciler
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