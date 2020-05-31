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Gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilerek normalleşme sürecinin hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatacaklarını açıkladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:14
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Gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüzlerce dünya ülkesinin olduğu gibi Türkiye'nin de küresel salgından etkilendiğini, bu süreçte erken alınan önlemler ve başarılı yönetilen süreç sonrasında salgının bertaraf edilmeye başlandığını kaydetti. Alınan önlemlerin denizcilik sektöründe de uygulanması ile beraber kontrollü yaşam düzeyine geçildiğini belirten Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektöründe de yeni kararlar aldık. Tedbiri elden bırakmadan, sağlık ve güven unsurunu ihmal etmeden yolcu taşımacılık sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak sosyal izolasyonu sağlayacak tedbirler artık hayatımızda" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, normalleşme kapsamında turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri, gezinti cinsi gemiler ve yolcu gemilerinin de faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verdiklerini anlattı. Gemi adamları sınavlarının da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar başlayacağını bildiren Karaismailoğlu, gemi adamı yetiştirme kursları ve diğer eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaygın eğitim kurumlarına ilişkin yapacağı düzenlemelere göre faaliyetlerine başlayacağını, amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitim ve sınavlarının da aynı şekilde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılacağını duyurdu.

’20 METRE ALTI RAPORLAMA ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ’

Ege Adaları ile Türkiye limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin seferlerinin de başlatılmasına karar verdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ayrıca salgın sürecinde kaldırılan ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimleri uygulamasını tekrar başlatıyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazına giriş-çıkış yapacak 20 metre altı teknelerin raporlama yapmaları zorunluluğunu da kaldırıyoruz.  Söz konusu normalleşme tedbirlerini de ikinci bir karara kadar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR HAK ETTİĞİ İVMEYİ KAZANACAK'

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyaya sahip olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, denizlerin Türkiye için ayrı bir değer olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sektöre vermiş olduğu öneme binaen denizcilik alanında yeni ufuklar açacak yatırımların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirileceğini ifade etti.

Salgın sürecinde tüm sektörler gibi, denizcilik sektörünün de faaliyetlerinin sekteye uğramasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Karaismailoğlu, kontrollü hayata geçişle birlikte denizcilik sektörünün de ilerleyen günlerde hak ettiği ivmeyi kazanması için tüm imkanlarını seferber ederek, kesintisiz bir çalışma programı ile gece gündüz bir mesai harcayacaklarını vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKoronavirüsDenizcilik Sektörü
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