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Gelibolu'dan getirilen 'kutsal emanetler' Eskişehir'de

15 Mart 2022 Salı 14:08
Gelibolu'dan getirilen 'kutsal emanetler' Eskişehir'de

ESKİŞEHİR - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen ‘Zafer Koşusu’ kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir’e  getirildi. Bilecikli atletlerin getirdiği kutsal emanetlerin teslimi için Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehirli atletler, Bilecikli atletlerden aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı. Deniz suyu, toprak ve Türk bayrağının 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kutsal EmanetlerEskişehirGeliboluÇanakkale Deniz Zaferinin 107nci Yıl Dönümü
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