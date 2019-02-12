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Gaziantep'te patlama: Yaralılar var

Gaziantep'te aynı sokakta, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı önce rögarda, ardından da 2 katlı evde peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 5 kişi yaralanırken, bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda da hasar meydana geldi.

Gaziantep'te patlama: Yaralılar var

Gaziantep'te aynı sokakta, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı önce rögarda, ardından da 2 katlı evde peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 5 kişi yaralanırken, bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda da hasar meydana geldi.

12 Şubat 2019 Salı 16:16
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Gaziantep'te patlama: Yaralılar var

GAZİANTEP - İstiklal Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, öğle saatlerinde rögarda patlama meydana geldi. Bu patlamanın ardından kısa süre sonra da bir evin zemin katında patlama oldu. Patlamanın yaşandığı rögarın kapağı, bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün altı bölümüne çarptı. Diğer patlamada ise evin ise bir bölümü yıkıldı. Patlamalarla birlikte, park halindeki araç, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. 

2'si özel halk otobüsünde, toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleriyle doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü.

Doğalgaz dağıtım şirketi görevlilerince doğalgaz hattı kapatıldı, diğer kapaklar da açılıp, rögarın havalanması sağlandı. Yapılan ilk incelemede, patlamaların doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edildi. Ekipleri, hasar tespiti için bölgedeki incelemesini sürdürüyor.

VALİLİK: 4'Ü HAFİF, 5 YARALI

Gaziantep Valiliği, patlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamaların ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep ili Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 12 Şubat 2019 tarihinde 14.00 sıralarında birisi 2 katlı evin zemin katında, diğeri rögarda meydana gelen iki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Olayda 4'ü hafif, toplam 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Belediye, AFAD, itfaiye ve doğalgaz firması yetkililerinin müdahil olduğu olayda gerekli tedbirler alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

DHA

Son Güncelleme: 12.02.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
PatlamaGaziantep
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