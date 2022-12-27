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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

27 Aralık 2022 Salı 10:00
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde geçmişte silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içinde daha önce faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Bazı şüphelileri gözaltına alan ekiplerin operasyonları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ OperasyonuGaziantep
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