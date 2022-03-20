Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı

GAZİANTEP (DHA)

Gaziantep'te, etkili olan kar ve yağmurlar ile barajlar ve içme suyu kaynakları doldu. Fazla suyun olası taşkınlara yol açmaması için yüzde 100 kapasiteye ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, kuraklık nedeniyle geçen yıl yüzde 20 seviyelerinde olan barajlardaki doluluğun tam kapasiteye ulaştığını söyledi.

Geçen yıllarda yeterli yağış alınamaması nedeniyle kuraklık ve tarımsal üretimde rekolte kaybı yaşanan Gaziantep'te, bu yıl yoğun kar ve yağmurlar sevindirdi.

54 yıl sonra ocak ayında yoğun karın ardından yağışların devam etmesiyle kentteki baraj ve kuyular doldu.

Geçen yıl yüzde 20 kapasiteye sahip olan barajların tam kapasiteye ulaştığı kentte, devam eden yağışlar nedeniyle taşkınların yaşanmaması için fazla su tahliyesine de başlandı.

4İÇME VE TARIMSAL SULAMADA SORUN YAŞANMAYACAK

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te bu yıl içme suyu ve tarımsal sulama anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.