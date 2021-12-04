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Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak

DHMİ, Gaziantep Havalimanı'ndaki ticari alanları kiraya verecek

04 Aralık 2021 Cumartesi 14:59
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Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanları kiraya verecek.

Büfe, kafeterya, eczane, hediyelik eşya satış mahalli vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünce gerçekleştirilecek.

İhale şartnameleri, DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü'nden KDV dahil 250 TL karşılığında temin edilebilir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.12.2021 15:03
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DHMİGaziantep HavalimanıTicari AlanlarKiraönce Vatan
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