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Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Manisa'daki Basın Mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gledi

Manisa’da yeni kurulan Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği faaliyetlerine düzenlediği tanıtım toplantısı ile başladı.

Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Manisa'daki Basın Mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gledi

Manisa’da yeni kurulan Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği faaliyetlerine düzenlediği tanıtım toplantısı ile başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:59
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Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Manisa'daki Basın Mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gledi

HABER: HASRET DİLEK DELİER

MANİSA - İsmail Aydın başkanlığında kurulan Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği, Manisa’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şehzadeler ilçesinde bir otelde düzenlenen programa, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 

Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, yerel basının önemine değindi. Yerel basının sorunlarını ve taleplerini üst makamlara iletmek için bu oluşumu başlattıklarını kaydeden Aydın, gazetecilerin Manisa’daki sesi olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Aydın’ın açıklamalarının ardından konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan'da yeni kurulan derneğin hayırlı olmasını temenni etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gazeteciler Ve Yayıncılar DerneğiManisaHasret Dilek Delier
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