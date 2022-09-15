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GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı

15 Eylül 2022 Perşembe 14:49
GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve GAGEV iş birliğinde bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği GastroAntep'in, fıstık hasadı ve şire yapımı ile açılışı gerçekleştirildi. GastroAntep'in Batalhöyük'teki açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve ünlü şefler katıldı. Fıstık bahçesine giden Bakan Ersoy, protokol üyeleri, şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları ile ağaçlardan fıstık topladı. Fıstık hasadının ardından toplanan üzümlerle yapılan sucuk, muska, dilme, pekmez gibi ürünlere verilen genel isim olan 'şire' hazırlandı. Protokol üyeleri, iplere dizilen fıstık ve cevizleri tatlandırarak güneşte kurumaya bıraktı. Açılışta Gaziantep'e özgü yöresel kıyafetler giyen Ersoy, fıstık toplayıp üzüm tepeledi. 

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNE ZİYARETÇİ İSTİYORUZ’

Bakan Ersoy, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen festivali önemsediklerini ve ülke içindeki turist hareketliliğini yaygın hale getirmek istediklerini kaydetti. Türkiye ve tüm şehirler için aralıksız çalıştıklarını aktan Ersoy, yerelde yapılan organizasyonların, işlerini daha kolay hale getirdiğini belirtip, "Türkiye'nin her yerine ziyaretçi getirmek istiyoruz. Bu anlamda merkezden yaptığımız çalışmalar ne kadar önemli olsa da yerelde yapılan organizasyonlar ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Gaziantep olarak yeni bir trend başlattınız. Çok sayıda tescilli ürününüz var. 100 yılda 100 tescilli ürün dediniz. Bu trendin diğer şehirlere yayılmasını istiyoruz. Burada Gaziantep'in ayrıştığı özellik de var aslında. Tescilli ürün trendi yanında birbirinden lezzetli yemekleriyle de dikkati çekiyor. Ayrıca arkeoloji ve kültürüyle dikkati çekiyor Gaziantep. Gaziantep şimdi de gastronomi alanında öne çıkıyor. Gastronomi alanında birçok ürünü ihraç ediyor. Artık dünyaya ürünler gidiyor. İnşallah bu tarz çalışmaların 81 ilde artarak yayılması için bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Festivale 70 ülkeden katılım olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise her yıl organizasyonun daha da büyüdüğünü dile getirerek, "Aramızda bu yıl 300 önemli misafirimiz var. Bunların arasında sanatçıdan mutfak şeflerine kadar birbirinden değerli isim yer alıyor. Bu sene festivalde sürdürülebilir kalkınmayı esas aldık. Bu kapsamda çevreyi koruma ve öze dönmeyi çok önemsiyor ve benimsiyoruz. Bunları başardığımızda daha sağlıklı bir toplum da inşa edeceğiz" dedi. 

Öte yandan Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Peynir Müzesi'nin açılışına katıldı.

DHA

Son Güncelleme: 15.09.2022 14:54
Anahtar Kelimeler:
GastroAntepFıstık Hasadışire Yapımı
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