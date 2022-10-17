Fuat Oktay: Merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı eğitime ayırıyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin, "Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi, 2023 yılında 649 milyar 800 milyon liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz" dedi.



​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Oktay, bütçe kanun teklifi hazırlıklarına ilişkin, "2023 yılı bütçesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon direktifleriyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümü, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır. '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi', bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazırdır. AK Parti hükümetlerinin 21'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 5'inci bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



'İŞSİZLİK ORANI AZALMAYA DEVAM ETMİŞTİR'



Oktay, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı bütçesinin; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıda olduğunu belirterek, "Halihazırda büyüme oranlarımızdan ihracat ve istihdam rekorlarına kadar pek çok gösterge, Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen, yıl genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek, yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir. Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız, 2021 yılının 2'nci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının ilk yarısı itibariyle, güçlü istihdam artışımızın işgücüne katılımdaki artışı aşmasıyla, işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir" diye konuştu.



'ENERJİ HARİÇ CARİ FAZLAMIZDA ARTIŞ KAYDETTİK'



Jeopolitik gerilimler ve küresel resesyon beklentilerine rağmen, 2022 yılında Türkiye'nin ihracatının tarihi rekorlar kırmaya devam ettiğine işaret eden Fuat Oktay, "’Bacasız sanayi’ olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin, 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz. Böylece, küresel enerji fiyatlarında rekor seviyelerde artışın olumsuz etkilediği, ithalat ve cari işlemler dengesinde de önümüzdeki dönemde iyileşme bekliyoruz. 2022 yılında yüksek büyüme sağlarken enerji hariç cari fazlamızda da artış kaydetmiş durumdayız. Enerji alanında ithal bağımlılığı azaltmaya yönelik attığımız adımların ve diplomatik girişimlerimizin, cari dengeye olumlu yansımalarıyla da inşallah daha da net bir şekilde görülebilecektir. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da hayata geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ'



Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 225 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu söyleyen Oktay, "2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 3,5 olarak öngörülmektedir. 2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise personel giderleri için toplam 1 trilyon 102 milyar 700 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 318 milyar 7 milyon, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315 milyar 800 milyon, sermaye transferleri 37 milyar 300 milyon, borç verme giderleri 359 milyar 200 milyon, yedek ödenekler 88 milyar 200 milyon, faiz giderleri 565 milyar 600 milyon lira. 2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7 milyar 500 milyon lira olarak devraldığımız Milli Eğitim bütçesini, 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi, 2023 yılında 649 milyar 800 milyon liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz" dedi.



'SAĞLIK ALANINA AYRILAN KAYNAK 696,8 MİLYAR LİRA'



Oktay, eğitimle birlikte en fazla önem verdikleri konuların başında sağlığın geldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Uzman hekimlerimizin emekli aylıklarında 3 bin TL, diğer hekimlerimizin emekli aylıklarında 2 bin 335 lira artış yapılmıştır. Sağlıkta insan gücü sayısı, 2002 yılında 257 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 379 bin iken; 2022 yılı Eylül ayında 766 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 1 milyon 347 bine çıkmıştır. 2002 yılında toplam hekim sayımız 91 bin 949 iken; 2022 yılı Eylül ayında ülkemizde toplam hekim sayısı 184 bin 452'ye yükselmiştir. Sağlık personeli kapasitemiz, 2022 ve 2023 yıllarında da hızla artmaya devam edecektir. Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291 milyar 500 milyon lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15 milyar 500 milyon lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 696 milyar 8 milyon liraya ulaşmaktadır."



'KARADENİZ GAZINI 2023'ÜN İLK AYLARINDA KULLANIMA SUNACAĞIZ'



Oktay, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın enerji arz güvenliği konusunda belirsizlik içinde olduğunu belirtip, "Biz ise Türkiye olarak kendi çözüm mekanizmamızı harekete geçirmiş durumdayız. Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı 2023'ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız. Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem veriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizin doğal gaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım Projesi'ne desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini de işaret etmiştir. Enerji kullanımında hükümet olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için doğal gazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise 1'inci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir" diye konuştu.



'TARIMA 142 MİLYAR 900 MİLYON LİRA KAYNAK AYIRDIK'



Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmayı, milli güvenlik meselesi görerek üzerine özellikle eğildiklerini bildiren Oktay, "2023 yılında bütçemizden tarıma 142 milyar 900 milyon lira kaynak ayırdık. Bu kapsamda; tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansmanı ve ihracat destekleri için 48 milyar 5 milyon lira kaynak ayırıyoruz. Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine, 2023 yılında da devam ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odağımızla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 145 milyar 400 milyon lira olarak ayırdığımız ödenek bunun göstergesidir" açıklamasında bulundu.