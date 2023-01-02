Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.638,26
ALTIN
1.098,90
DOLAR
18,72
STERLİN
22,60
EURO
20,02
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor

02 Ocak 2023 Pazartesi 13:53
Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor

RİZE - Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi, kurulan günlük 50 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile kirlilikten arındırılacak. İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, “Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresi’ne karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil” dedi.

WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi’nden geçen Fırtına Deresi’nde kirliliğinin önüne geçilmesi, evsel sıvı ve katı atıkların arındırılarak temiz olarak yeniden dereye aktarılması amacıyla harekete geçen Çamlıhemşin Belediyesi’nce ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için projesi hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası destekleriyle dereye, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. Geçen yıl faaliyete alınan tesisle Fırtına Deresi, kirlilikten arındırılmaya başlandı. 24 saat boyunca çalışan tesiste, günlük 50 metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. 26 milyon liraya mal edilen tesiste, arıtılan suyun yeniden dereye bırakılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

‘DOĞAL HAYATA ZARAR VERMEDEN ARITILIYOR’

Tesisi inceleyen İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, “Burada yaklaşık 50 metreküp atık su arıtılıyor. Sağımızdaki tesis, konvensiyonel atık su arıtma tesisi. İleri biyolojik bir arıtma tesisi. Orada birkaç etaptan oluşan arıtmalardan sonra atık suyu standartlarına uygun bir hale getirerek doğayı kirletmeyecek şekilde alıcı ortama deşarj ettiğimiz bir tesis. Bugünkü rakamlarla burası 26 milyon TL’ye mal oldu. Belediyemizle yarısı hibe, yarısı kredi olarak müşterek hayata geçirdik. Buradaki asıl amaç da Ayder’deki atık suları doğal hayatı kirletmeden, doğal hayata zarar vermeden arıtılarak verilmesini sağlamak” dedi.

‘ARITMA TESİSİ OLMADAN ÖNCE ATIKLAR DEREYE KARIŞIYORDU’

Arıtma tesisinin 15 bin nüfusa yetecek kapasitede olduğunu kaydeden Özsoy, “Burada oluşacak bütün tesislerin atık sularını burada çok rahat arıtabileceğiz. Buranın mevcut kış nüfusu 500 kişi. Buna göre paket arıtmayla bu işlemi hallediyoruz. Burada zaten kapasitenin 15 bin civarında olacağını öngörerek bu tesisi yaptık. Tesiste arıtmayı sağladıktan sonra çamur atığımız oluşuyor. Onu da belediyemiz araçlarıyla katı atık bertaraf tesisine götürerek orada bertaraf ediyorlar. Burada doğaya zarar verecek hiçbir işlem yapılmıyor. Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresine karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu.

‘ALABALIKLARIMIZA YENİDEN HAYAT TANIDIK’

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da “Arıtma tesisimiz inşaat halindeyken 'Burayı mahvediyorlar' deniyordu. İşletmeye açtıktan sonra atık sularımızın arıtıldığı tesise 'Burası otel mi?' diye soruyorlardı. Burası otel değil bir arıtma tesisi. Fırtına Deresi'ni atık sulardan temizliyoruz. Meşhur pullu alabalıklarımıza yeniden bir hayat tanımış olduk” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fırtına DeresiKirlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti
İşte yeni yılın ilk bebekleri
İşte yeni yılın ilk bebekleri
Giresun’da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi konuştu:
Giresun’da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi konuştu:
Büyük ikramiye çıkan bileti satan Bursa'daki bayi konuştu:
Büyük ikramiye çıkan bileti satan Bursa'daki bayi konuştu:
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı
Kocaeli’de ‘riskli konut’ uyarısı
Kocaeli’de ‘riskli konut’ uyarısı
1 milyon 429 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
1 milyon 429 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
Samsun'da pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi