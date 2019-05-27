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'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:21
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'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

GAZİANTEP - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. ANKARA, (DHA) 

BOZYAZI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, yapılacak askeri törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilecek. Şehidin cenazesi, ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği bildirildi. Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin)

TÖRENLE UĞURLANDI

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastenede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

30 Nisan günü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Yıldırım, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne getirildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Yıldırım'ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin’e gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıFırat Kalkanı Harekât BölgesiAskerŞehit
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