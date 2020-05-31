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Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 12 Finlandiya uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:44
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Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist, sınır dışı edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıFinandiyaYabancı Terörist
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