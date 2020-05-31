Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist, sınır dışı edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA
İçişleri Bakanlığınca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 12 Finlandiya uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığınca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 12 Finlandiya uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.
ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA