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Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak

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18 Eylül 2021 Cumartesi 08:48
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Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak

Antalya'nın Finike ilçesinde Hazine'ye ait turizm imarlı arsalar ihale ile satılacak.

Finike Milli Emlak Şefliği, Kale Mahallesi'nde bulunan 8 adet otel alanı imarlı arsayı, 28 Eylül 2021 tarihinde Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, taşınmazlar ile ilgili ihalelere ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Finike Milli Emlak Şefliğinde görülebilecek. Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
FinikeTurizm Arsaları
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