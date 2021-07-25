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Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak

Ordu’da bir fındık bahçesinin bir bölümü satılacak

25 Temmuz 2021 Pazar 10:14
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Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak

Ordu İli Kumru İlçesi Demircili mahallesinde toplam yüz ölçümü 2.099 m2 olan fındık bahçesinin, yalnızca borçlunun 25/32 hissesi olan 1640 m2’si T.C. Kumru İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, fındık bahçesinin mezkur bölümü 54.122 TL. kıymeti ile 15 Eylül 2021 günü saat 13.30-13.40 arasında Kumru İcra Dairesi’nde satışa sunulacak.

İlan ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

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