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FETÖ/PDY Soruşturması: 57 gözaltı kararı

FETÖ/PDY Soruşturması: 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

FETÖ/PDY Soruşturması: 57 gözaltı kararı

FETÖ/PDY Soruşturması: 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:17
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FETÖ/PDY Soruşturması: 57 gözaltı kararı

İSTANBUL (DHA)

Terör örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan "Bylock" kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilirken, 57 şüphelinin yakalanması için bugün  İstanbul merkezli Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon  Afyonkarahisar, Samsun illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İstanbul'da 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYGözaltı Kararı
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