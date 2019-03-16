Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Fenerbahçe kazandı
Fenerbahçe kazandı
İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu
İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu
İstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldı
Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor
Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde

FETÖ operasyonu

Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ operasyonu

Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

16 Mart 2019 Cumartesi 10:37
0 Okunma
FETÖ operasyonu

ANTALYA (DHA) 

Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuFETÖAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da operasyon
Adana'da operasyon
Koku endişe yarattı
Koku endişe yarattı
Yük treninin vagonları raydan çıktı
Yük treninin vagonları raydan çıktı
Prof. Dedeoğlu vefat etti
Prof. Dedeoğlu vefat etti
Göçükteki çalışmalar sürüyor
Göçükteki çalışmalar sürüyor
Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor
Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor
İzmir'de DEAŞ operasyonu
İzmir'de DEAŞ operasyonu
FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans