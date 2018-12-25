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FETÖ Operasyonu: Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırıyorlarmış 

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

FETÖ Operasyonu: Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırıyorlarmış 

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

25 Aralık 2018 Salı 09:17
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FETÖ Operasyonu: Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırıyorlarmış 

FETÖ'nün kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına ilişkin 24'ü doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne  (TSK) sızmış FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nca 21 Haziran'da sözde GATA yapılanmasında aktif faaliyet yürüten üst düzey imam İ.Ş gözaltına alındı. Sözde imamın cep telefonunda "2048" adlı oyun görünümlü ve Bylock, eagle vs. gibi kriptografik haberleşme sistemleri üzerinden örgüt mensuplarınca yapılan yazışmalar tespit edildi. 

Yazışmaların incelenmesi ve yapılanmaya mensup M.T. 'nin itirafları sonucunda GATA yapılanmasındaki asker ve bu askerlerden sorumlu sözde mahrem imam sivil unsurların bilgisine yer verilerek arşiv oluşturulduğu belirlendi. Yazışmalarda, örgütsel olarak önemli konularda halen terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e danışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca örgütün TSK yapılanmasına yönelik kamuoyunda ankesörlü hat davaları olarak bilinen davalardaki örgüt mensubu sanıkların tutum ve davranışlarının değerlendirildiği, davaların itibarsızlastırılması için çalışmalar  yapıldığı, serbest bırakılan sanıkların tamamının izlendiği ve bu sanıkların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de tespit edildi.

Yine ihraç edilen askeri doktorlar ve sivil doktor şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, özel hastanelerde firari olan örgüt mensuplarını kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, firari kadın örgüt mensuplarının doğumlarını da kayıt yaptırmadan gerçekleştirdikleri kaydedildi. Bu bilgiler neticesinde 24'ü askeri doktor toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 5 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖOperasyon
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