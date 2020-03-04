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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

04 Mart 2020 Çarşamba 10:12
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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23’ü eski emniyet personeli 24 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve 1 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bugün itibariyle Ankara merkez ve ilçelerinde 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEmniyetFETÖPDYPolis
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