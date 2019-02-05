Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103245
ALTIN
220.064
DOLAR
5.2070
STERLİN
6.7673
EURO
5.9442
Esenyurt'ta ev arkadaşlarının kanlı kavgası
Esenyurt'ta ev arkadaşlarının kanlı kavgası
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
British American Tobacco Türkiye, “En...
Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor
Fazla kırmızı et tüketimi kanser...
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40 yaş sonrası
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40...

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Bodrum'daki evinde düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Bodrum'daki evinde düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

05 Şubat 2019 Salı 14:56
0 Okunma
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcıları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından boyunluk takılan Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre müşahade altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik'in, doktorlarının yapacağı son kontrolün ardından taburcu edileceği bildirildi.

TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatma GirikHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Parke fabrikası işçileri eylem yaptı
Parke fabrikası işçileri eylem yaptı
Nurdağı'nda yol çöktü
Nurdağı'nda yol çöktü
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
HAVADA İMHA EDİLDİ
HAVADA İMHA EDİLDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ